On découvre "This is Home" de Peter Gabriel, une chanson d'amour qui sortira sur "I/O"

"C'est une chanson d'amour", explique Peter Gabriel dans sa newsletter du jour.

"Nous essayons donc de la recréer de manière moderne, avec le tambourin et les battements de mains. Le groove me plaît beaucoup, Tony Levin y joue une excellente partie de basse".



"J'ai fait quelque chose d'inhabituel pour moi : j'ai essayé de faire ce mélange de voix basse et de voix haute, de sorte que vous avez une voix presque conversationnelle au début et que la deuxième partie est une voix plus haute, plus émotionnelle. J'ai pensé que ce serait à la fois intime et émouvant de mettre les deux côte à côte."

Bien qu'il n'apparaisse pas sur le morceau final, le DJ et producteur Skrillex a participé aux premières réflexions sur ce qui allait devenir "This Is Home" :



"J'ai reçu un appel de Skrillex, un musicien très talentueux, et j'ai pensé qu'il serait intéressant de voir ce qu'il avait en tête. Il est donc venu dans mon home studio et nous nous sommes assis, nous avons parlé et nous avons essayé de faire évoluer des morceaux, principalement pour cette chanson. Il essayait de m'encourager à écrire une chanson sur le fait de rester debout toute la nuit dans une boîte de nuit et ce genre de choses, mais ce n'est pas vraiment ma vie, alors je l'ai faite plus sur la famille et la maison, et j'aime ça. Bien que nous ayons orienté la chanson dans une autre direction, ce fut une expérience intéressante, et je pense qu'il est bon pour moi de sortir parfois de ma zone de confort habituelle".



"This Is Home" bénéficie de la contribution d'un chœur d'hommes suédois appelé Orphei Drängar, ainsi que d'un autre arrangement orchestral de John Metcalfe.

"This Is Home" est accompagné d'une œuvre de l'artiste David Moreno et de son œuvre "Conexión de catedral II".