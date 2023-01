On DEBUNK les mythes sur les SMARTPHONES – ON N’EST PAS DES IENCLI (épisode 13)

Placer son smartphone dans du riz pour le sécher, ça marche vraiment ou pas ? Aurélien Sama et Mathis de French Hardware vont debunk les mythes et intox les plus connus sur les téléphones intelligents : les smartphones. Doit-on vraiment éviter d’utiliser son smartphone en temps d’orage ? Doit-on obligatoirement utiliser un chargeur officiel pour charger la batterie de son iPhone ? La certification européenne CE nous protège vraiment ?