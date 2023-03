On connaît nos Classiques : Wout Van Aert est-il prêt pour Milan-Sanremo ?

La question vous est peut-être venue en tête : que se passe-t-il avec Wout van Aert ? Le Belge avait repoussé sa reprise, zappant les Strade Bianche pour démarrer sa saison sur Tirreno Adriatico où il n’a finalement gagné aucune étape. Le vainqueur de Milan-Sanremo 2020 est-il prêt pour l’édition 2023 ? Nos spécialistes vélo ont débattu du sujet dans le troisième épisode de notre podcast "On connaît nos Classiques".

Rodrigo Beenkens comprend les interrogations du grand public, mais tempère : "Si on n’a pas regardé Tirreno Adriatico ou qu’on ne voit que ses résultats, on se demande effectivement ce qui lui arrive : c’est la première fois depuis cinq ans que Wout van Aert sort d’une course par étapes sans victoire. L’an dernier et l’année d’avant, à ce stade-ci il avait 2 victoires et 7 ou 8 podiums… Ici : rien. Mais il a sacrifié ses ambitions de victoire d’étape sur ce Tirreno pour aider Primoz Roglic, comme il avait sacrifié ses ambitions de classement général l’an dernier sur Paris-Nice pour ce même Roglic…"

Autre élément à ne pas négliger : la chute de Van Aert sur la seule étape qu’il ambitionnait sans doute. Une fois relevé, le coureur belge a rassuré tout le monde, y compris notre commentateur TV : "Quand on regarde bien l’étape des murs, il a tout fait exploser ! Et il se classe dans le top 10 de cette étape, entouré de coureurs de classement général, hormis Tom Pidcock." Jérôme Helguers appuie, en se basant sur l’attitude de Julian Alaphilippe : "Il a semblé dégoûté, avec un geste du bras quand il a vu Van Aert prendre les commandes du peloton. Le Français a confirmé que le Belge emmenait à un rythme totalement dingue et qu’il avait étouffé tout le monde. Donc si on se base sur ses propos, on peut être rassuré sur la forme de Van Aert !"