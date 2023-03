On connaît nos Classiques - Wout van Aert absent des Strade Bianche, "Si c’était le Tour des Flandres, il aurait pris le départ"

L’attente est terminée, notre podcast "On connaît nos Classiques" est de retour pour sa quatrième saison. Par contre, il va encore falloir patienter un peu avant de voir (enfin) Wout Van Aert entamer sa saison sur route. Le Belge a en effet décidé de ne pas disputer les Strade Bianche, et nos spécialistes en ont évidemment discuté dans le deuxième épisode.

La raison du renoncement de Van Aert, vainqueur de la course toscane en 2020, occupe les esprits. Entre les lignes de la communication officielle, on peut comprendre que le Belge n'est pas encore prêt... pour gagner. "Mais je pense que si on parlait ici du Tour des Flandres, il aurait pris le départ", estime Rodrigo Beenkens. "Manifestement, Wout Van Aert veut gagner les courses qui manquent encore à son palmarès. Gagner une deuxième fois le Nieuwsblad ou une deuxième fois les Strade Bianche, ce n’est pas du tout sa priorité. Lui, ce qu’il veut, c’est gagner les deux premiers dimanches du mois d’avril…" Autrement dit : gagner le Ronde et Paris-Roubaix. Notre commentateur complète : "Je me demande aussi s’il n’y a pas une crainte, chez lui ou chez son équipe, d’être en forme trop tôt. On manque un peu de repères : l’an dernier le Covid est venu perturber tout cela, on ne saura jamais ce qu’il aurait pu faire sur le Tour des Flandres, et donc la référence c’est plutôt 2021. Où on a un peu le sentiment qu’il n’était plus aussi bien… Donc on doit aussi penser à ça, chez Jumbo."