On connait nos Classiques - Vuelta 2022, Rodrigo Beenkens: "un paramètre va, peut-être, jouer en faveur de Remco, c'est la rivalité"

"Ce mardi, c'est une nouvelle journée de repos, en fait. Normalement, c'est pour les sprinters" ironise Rodrigo Beenkens. "Mercredi et jeudi, ce sont des arrivées au sommet mais des arrivees entre 1000 et 1100m d'altitude. C'est pas trop long. Je pense que tout cela devrait passer. Attention, quand même à la chaleur. Et, de toutes facons, les équipiers de Remco vont etre mis à contribution. Mais ce n'est pas ca le danger. Vendredi, c'est tres court et la derniere difficulté est à 40 kilometres de l'arrivée. Je pense donc que le moment clé, ce sera samedi. Ce sera l'étape la plus dure avec cinq ascensions. On n'est pas aussi haut que le week-end dernier, mais, tout de meme, quatre fois on va passer à 1800 metres. Et l'arrivée au "Puerto de Cotos" n'est pas super raide, 10 kilometres à un peu moins de 7%. Et, à mon avis, un petit élément qui pourrait favorable à Remco, l'arrivée n'est pas juste au sommet. Mais quelques kilometres "plats" plus loin."