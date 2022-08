On connait nos Classiques - Vuelta 2022 : "Concernant Remco Evenepoel, cela fait quand même plus de certitudes que d'énigmes !"

"Nous allons avoir ce mardi et ce mercredi, deux très belles étapes" précise Rodrigo Beenkens. "Deux étapes qui, si elles avaient été des Classiques, pourraient toutes les deux permettre à Remco Evenepoel de gagner ! Avec, chaque fois, un petit col juste ce qu'il faut, suffisamment dur, pas trop long et sommet à 14 kilomètres de l'arrivée. C'est du tout cuit pour lui. Donc, si Evenepoel roulait "à la Van Aert", il serait le favori pour cette 4e et cette 5e étape. Mais il va pas rouler "à la Van Aert". Wout Van Aert n'a jamais visé un classement final. Donc, ici Remco doit être plus dans l'économie. Je n'ai pas dit non plus qu'il n'allait rein tenter si il a les bonnes jambes, etc... Il est dans une région qu'il adore, le Pays Basque. il a disputé deux fois la "Clasica San Sebastian" et il l'a gagné deux fois de manière extraordinaire... Et il a certainement profité de ce jour de repos pour préparer et étudier le parcours minutieusement avec l'équipe."



"Donc, on va être dans un contexte, cette semaine, avec 6 étapes dont les deux premières sont typiques pour Remco et avec, ensuite, 3 étapes avec des arrivées au sommet. Ca, cela va être très intéressant. Il faudra faire le point dimanche soir. Si Remco est toujours proche des autres favoris, alors il sera maillot rouge, avec le chrono à Alicante. Car on sait que dans ce domaine la, il est vraiment au-dessus du lot".