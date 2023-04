On connaît nos Classiques, Tour des Flandres – Comment battre les trois géants van Aert, Pogacar et Van der Poel ?

En tant que "fan de cyclisme", Samuël Grulois espère lui, justement, assister aux représailles entre les trois grands. Ce sont eux qui peuvent dynamiter la course… et tant mieux si ça arrive, selon notre spécialiste : "Je ne suis pas convaincu de vouloir un autre scénario, j’ai envie de les voir s’expliquer sur ce Tour des Flandres. Qu’est ce que je fais si je suis adversaire ? Pourquoi ne pas tenter quelque chose d’autre, peut-être de plus loin ? Un peu à la Jacky Durand en 1992, même si c’était un autre cyclisme. Il faudra dans tous les cas anticiper, ça c’est sûr. Si les autres cadors, Pedersen, Stuyven, Alaphilippe ou Pidcock, attendent la dernière ascension du Paterberg, je ne suis pas convaincu qu’ils pourront se mettre dans la roue des trois magiques. Il faut anticiper et donc éliminer les équipiers, les Benoot, les Laporte, les Trentin, les Wellens… il faut une course de mouvement. Je n’ai pas la solution. Dans une course, il se passe parfois des choses inattendues, les chutes et les crevaisons arrivent, on verra comment seront les conditions météo."

De son côté, Rodrigo Beenkens pointe, lui, une formation qui pourrait venir enquiquiner les plus grands, à condition de la jouer finement : "L’équipe qui m’a le plus impressionné, c’est EF Education-EasyPost. Il y a plus d’expérience dans les voitures que dans sur les vélos, notamment grâce aux directeurs sportifs Sebastian Langeveld et Andreas Klier. On a notamment vu Neilson Powless et Mikkel Frølich Honoré qui n’avaient jamais roulé une Classique pavée mais qui ont été excellents. Si Alberto Bettiol retrouve son niveau d’avant sa chute sur les Strade, voici une équipe qui offre peut-être plus de possibilités."

Le mot de la fin est également pour Rodrigo Beenkens : "On a trois hommes, trois grands favoris mais on a une équipe à battre, c’est la Jumbo-Visma. Cinq victoires sur cinq sur les monts pavés, c’est pour les livres d’histoire. Mais je rappelle que Jumbo n’a plus gagné un monument depuis 2020."

À l’époque c’était sur Milan-Sanremo grâce à Wout van Aert et sur Liège-Bastogne-Liège grâce à Primoz Roglic. Alors, une formation va-t-elle parvenir à faire tomber la formation Jumbo-Visma de son piédestal ? Et qui pour contrecarrer les plans de la formation batave… si ce n’est Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel ?