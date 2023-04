"On connaît nos classiques" – Rodrigo Beenkens sur la masterclass d’Evenepoel : "Il s’est remis dans la galaxie des fantastiques"

"C’est un fait de course. C’est le passé et cela n’enlève rien à la victoire de Remco Evenepoel", souligne de son côté Gérard Bulens. "La chute a eu lieu très tôt dans la course. Pogacar aurait-il été en mesure de suivre Remco ? On ne le saura jamais", complète Cyril Saugrain.



Remco Evenepoel a ensuite assumé tout le poids de la course en faisant rouler ses équipiers. Avant de réciter sa partition de soliste. "On s’attendait tout à ce qu’il se passe quelque chose dans la Redoute. L’an dernier Powless avait tenté d’accrocher la roue de Remco, il avait explosé. Ici, Pidcock a tenté de s’accrocher et il n’a pas pu le faire non plus même s’il est revenu dans la descente. Si on compare les deux éditions, il fait ce qu’on attendait de lui à l’endroit où on l’attendait. Et il a prouvé qu’il était le plus costaud sur une accélération. Donc sur la méthode de travail, sur la tactique appliquée, je n’ai strictement rien à dire. Et je dis chapeau. Parce ce que ce qui est difficile, c’est de faire ce que tout le monde attend que vous fassiez. Et il l’a fait", avance admiratif notre commentateur radio.



"Je compare son accélération à celle de Pogacar dans le Vieux Quaremont", poursuit Gérard Bulens. "Avec ici un Tom Pidcock qui se rend compte très vite qu’il ne va pas pouvoir tenir à ce rythme-là. Il choisit d’aller chercher un bidon, de s’alimenter et de ré-attaquer pour aller chercher la deuxième place par après. Il s’inscrit au niveau des trois fantastiques (van Aert, Van der Poel, Pogcar, ndlr). Ça m’a donné cette impression de ce fameux adage latin : veni, vedi, vici. Je suis venu, j’ai vu et j’ai vaincu. Maintenant, je tourne le bouton et maintenant tout sur le Giro."



"Je ne sais s’il est plus heureux que l’année dernière. Mais il était à côté de nous. Très disponible. Un jeune gars comme ça, qui après un effort comme ça, sur un plateau télé a autant de spontanéité, c’est un plus. J’ai le sentiment qu’il était plus fier. Montrer ce maillot partout. J’ai l’impression que s’il pouvait, il dormirait avec", explique notre commentateur TV.