On connait nos Classiques - Rodrigo Beenkens : "Si je dis que je veux voir Remco au Tour de France, l'année prochaine, c'est parce que je suis impatient et curieux!"

"Moi je le mettrais tout de suite au Tour de France", confirme aussi Rodrigo Beenkens ! "Maintenant, il faut rester calme, il faut voir avec quel objectif. Moi, j'entends dans l'euphorie, il a eu "le Rouge" cette année, il aura "le Rose" en 2023 et "le Jaune" en 2024. En 2024, il aura 24 ans, l'âge qu'avait Eddy Merckx quand il a disputé son premier Tour de France en 1969. Non, il faut quand même rester calme. Aujourd'hui Remco Evenepoel a devancé Enric Mas, d'un peu plus de deux minutes, dont le meilleur résultat sur le Tour, alors qu'il a déjà 27 ans et je ne sais pas si il fera un jour mieux, c'est cinquième. José De Cauwer le disait encore hier, le Tour d'Espagne et le Tour d'Italie, c 'est magnifique mais c'est 70% de ce qu'est le Tour de France..."

Si je dis que je veux le voir au Tour de France, l'année prochaine, c'est parce que je suis impatient et curieux. Je crois que lui aussi.

"De voir ce qu'il vaut face à Pogacar, face à Vingegaard, face à Bernal. De le voir rivaliser avec eux. Mais rivaliser, en homme contre homme, c'est une chose. Mais, vous le savez, ce n'est pas qu'ne histoire d'hommes, c'est une histoire d'équipes. Et la, clairement, il ne pourra pas le faire avec cette équipe la. Face aux armadas Jumbo, Emirates et Ineos. Il lui faut plus d'expérience autour de lui, en haute montagne, plus de qualités. On sait que Patrick Lefevere n'a pas ou pas encore le budget pour le faire. Mais, personnellement, je préfère quand même voir Remco Evenepoel terminer cinquième du Tour de France l'année prochaine avec une équipe un peu plus faible autour de lui. Que de le voir deuxième du Tour d'Italie derrière Pogacar qui pourrait, selon les rumeurs, disputer le Giro. En conclusion, ce que je ferais avant tout, avant de me décider, c'est d'attendre le parcours. Parce que, pour Remco, si il y a beaucoup de chronos, ou pas, cela peut quand même tout changer. Il faut tenir compte de ces paramètres la, aussi !"