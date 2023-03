On connaît nos Classiques – Rodrigo Beenkens : "S’il y a un des favoris qui pourrait oser attaquer dans la Cipressa, c’est Pogacar"

Voici déjà le troisième épisode d’On connaît nos Classiques. Dans celui-ci, nos consultants nous parlent notamment de l’extraterrestre Tadej Pogacar qui a remporté Paris-Nice la semaine dernière. Milan-Sanremo arrive ce samedi avec beaucoup de coureurs dont plusieurs revendiqueront la victoire.

Si plusieurs coureurs se battront pour la victoire finale, Tadej Pogacar reste le favori. Est-ce que finalement ce ne sera pas tout le monde contre Pogacar ? Pour notre collègue RTBF Jérôme Helguers, il ne faudra pas oublier que le Slovène ne sera pas seul. "Attention, il ne faut pas oublier que Pogacar va retrouver des adversaires qu’il n’avait pas à Paris-Nice. Il y aura une grande partie des coureurs de Tirreno-Adriatico qui vont s’aligner sur ce Milan-San Remo. Pogacar va retrouver des Wout van Aert, Mathieu van der Poel ou encore Julian Alaphilippe. Mais c’est clairement lui qui partira avec la toute grande pancarte dans le dos. Mais pourra-t-il, malgré toute son explosivité, décrocher tous ces adversaires sur le Poggio ? Je n’en suis pas certain du tout, on a rarement vu quelqu’un qui parvenait à sortir tout le monde de sa roue là-bas. Ensuite il faudra voir comment ce qui va se passer dans la descente du Poggio. On a vu ces dernières années avec Matej Mohorič et Jasper Stuyven qu’il se passait beaucoup de choses dans les descentes. Pogacar descend bien, mais ce n’est pas le seul. Je ne le vois pas non plus s’isoler dans la descente du Poggio. Et si c’est une arrivée groupée sur la Via Roma, il y aura toujours quelqu’un qui, sur papier, est plus rapide que lui au sprint. Quand on épluche les différents scénarios, on se dit que ce ne sera pas du tout cuit pour Pogacar, loin de là. On voit rarement le grand favori s’impose à Sanremo. C’est la course la plus indécise et la plus difficile à lire de l’année."