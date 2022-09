"Il faudrait qu’il soit épargné par la malchance", espere d’abord Rodrigo Beenkens. "Ça, c’est très important, il a eu sa dose. Donc, il ne faut pas oublier que c’est un coureur encore très jeune, je le rappelle, qui a commencé la compétition à 17 ans et demi. Ce n’est pas tout à fait la même chose que lorsqu’on commence beaucoup, beaucoup plus jeune. Donc il est jeune mais frais, aussi, mentalement. La logique voudrait qu’il soit encore là pendant huit ou dix ans. C’est tout à fait tout à fait envisageable. Est ce qu’il va rester à ce niveau là ? Moi, je suis sûr qu’il a encore une marge de progression, ne fût ce que physiquement. Je pense qu’il a énormément progressé techniquement et surtout mentalement. Donc maintenant, il faudra faire les bons choix."

"Et je suis curieux de voir. Parce que c’est vrai qu’il peut pratiquement tout gagner. L’année prochaine, quelle course d’un jour va t il mettre à son programme ? Quels seront ses objectifs ? Forcément, quel grand tour ? En sachant qu’il y a quand même une donnée importante, on a déjà eu ce débat, mais on sait que les championnats du monde auront lieu dans la foulée, pratiquement, du Tour de France. Et on a vu que l’enchaînement La Vuelta, Championnat du monde a quand même plutôt bien réussi. Et là, on n’aura pas de "jetlag" puisque Paris-Glasgow, cela n’est pas la même chose que Madrid-Sydney ou Wollongong. Donc, voilà, je suis curieux de voir ce qu’il va faire. Et Eddy Merckx, puisqu’on a fait cette comparaison, lui, avait attendu un an en plus. 24 ans pour disputer son premier Tour de France. Mais quand on l’entend, il se dit qu’il le regrette un peu, qu’il aurait peut être voulu le faire un an plus tôt. C’était à une autre époque."

"Ça va être passionnant. Mais comme il l’a dit, quand on gagne, tout ce qu’il a gagné en l’espace de cinq mois, tout le monde signerait pour que ce soit au moins aussi bien. Mais il ne faudra pas non plus être déçu si l’année prochaine, par exemple, il ne gagne pas un Monument, et qu’il est deuxième, par exemple, du Grand Tour qu’il dispute."