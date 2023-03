On connaît nos Classiques - Rodrigo Beenkens : "Arnaud De Lie, le 3e homme du cyclisme belge derrière Wout van Aert et Remco Evenepoel"

Rappelons-le, nous parlons d’un coureur qui n’a que 20 ans. Cela a de quoi épater Rodrigo Beenkens qui était aux commentaires de la course pour la RTBF. "Je me demande si on n’en demande pas trop, trop vite, à ce garçon. Est-ce qu’on ne lui met pas trop de pression ? C’était la première fois qu’il s’alignait sur une Classique avec un statut de favori sur une course qu’il n’avait jamais disputée, c’est assez dingue ! Il a répondu présent physiquement, ça, on s’y attendait. Il a répondu présent mentalement, ça, c’est encore un pas supplémentaire. Là où il me bluffe, c’est sur l’aspect émotionnel et la gestion du stress de ce rôle de favori avant la course puis la chute et le changement de vélo pendant la course. On a là, déjà, le troisième homme du cyclisme belge derrière Wout van Aert et Remco Evenepoel. C’est évident. Il peut gagner toutes les courses flamandes."