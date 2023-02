On connaît nos Classiques : "Remco Evenepoel parvient à chaque fois à gommer les petites imperfections"

"Il s’est effectivement fixé ces quatre objectifs et donc ça veut dire un seul rendez-vous pour le printemps des classiques, ce sera à Liège", réagit Rodrigo Beenkens. "Moi, je suis un peu déçu car j’aurais voulu voir, cette année, un duel avec Tadej Pogacar sur une course à étapes de haut niveau. Tout le monde attend cette confrontation et visiblement, en 2023, elle n’aura pas lieu. C’est un peu dommage, mais c’est comme ça. Tout comme je peux comprendre la déception du public belge qui aura finalement très peu l’occasion de le voir rouler chez nous".

"Mais le public belge doit se réjouir d’avoir un coureur de ce talent", répond notre consultant Gérard Bulens. "On pourrait vivre avec Remco ce que l’on a vécu avec Eddy, pouvoir vibrer grâce à des performances belges dans les grands tours et donc le Tour de France à partir de 2024. À l’époque de Merckx, il fallait courir beaucoup, aller sur un maximum de courses, pour se construire un patrimoine. Aujourd’hui, la donne a changé, on peut se permettre de choisir ses courses. Et on ne choisit pas en fonction de la nationalité, mais en fonction des objectifs à réaliser".