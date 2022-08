On connait nos Classiques : avec Remco Evenepoel, "vous rendez-vous compte de ce que l'on vit ?"

Rodrigo Beenkens s'enflamme d'emblée sur ce sujet : "mais on doit s'emballer à propos des prestations de Remco Evenepoel ! On est obligés. Vous rendez-vous compte de ce que l'on vit ? J'ai pas dit ce que l'on vivra mais ce que l'on vit maintenant, au jour le jour. En tous cas, moi, je peux pas faire autrement. Et cette étape de la Vuelta, de ce mardi 30 aout 2022, c'est le futur immédiat ! C'est l'étape qui, sur le papier, convient le mieux à Remco. De toutes les étapes. C'est le seul chrono individuel. Ce qui est dommage, car au temps de Miguel Indurain, on en avait au minimum deux. Et parfois avec un total cumulé de 100 kilomètres... Il devrait en tous cas, normalement, accentuer son avantage. Consolider sa 1ere place. En tous cas les références sont la. Il a disputé cinq chronos cette année. Il a gagné le 1er au Tour d'Algarve, en écrasant le champion d'Europe à l'époque, Stefan Küng. Et deux autres fois, il s'est classé 2e, derriere le champion du monde, Filippo Ganna et derrière le champion olympique Primoz Roglic. Mais c'était sur des distances de, respectivement : 14 kms à Tirreno et de 7,5 kms au Pays Basque. Ce chrono du jour sera long, 31 kms. Et dans un coin qu'il connait par cœur, où il va le plus souvent s'entrainer. Donc, le favori de cette étape, contrairement aux neuf étapes précédentes, c'est Remco Evenepoel !"