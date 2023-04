On connaît nos classiques – "Remco Evenepoel a le potentiel pour remporter le Tour des Flandres" pour nos spécialistes

Deuxième sur le Tour de Catalogne derrière Primoz Roglic, Remco Evenepoel continue sa préparation en vue du Giro. "C’est un excellent bilan", explique Rodrigo Beenkens. "On voit qu’il a encore progressé depuis le tour des Émirats arabes unis où il avait remporté le classement final. Face à Roglic, il a fait jeu égal au Tour de Catalogne. Ce sont simplement les bonifications qui ont fait la différence. Et puis, ses qualités de grimpeurs sont là, il est sur la pente ascendante et il sera encore un peu plus fort au Giro. Sans oublier qu’il y aura aussi trois chronos individuels qui lui permettront de prendre un avantage en Italie. J’ajouterai que Remco avait pratiquement l’équipe qu’il aura au Giro et Roglic pas du tout. Le Slovène était isolé en Catalogne. Et même s’il n’a pas gagné, sa deuxième place est une réussite totale."

Gérard Bulens, notre consultant enchaîne : "Sur le Tour de Catalogne, Remco a été presque parfait en faisant jeu égal avec Roglic. Je dis presque parfait, car il y a un petit bémol. Il a été un peu trop généreux par rapport à un coureur comme Roglic qui calcule plus. L’équipe Soudal Quick-Step a très bien fonctionné et c’est de bon augure pour le Giro."

Enfin, pour Samuel Grulois, "difficile de parler de défaite sur le Tour de Catalogne pour Remco. Moi, je pense qu’il a réussi son tour sur une course où il n’y avait pas beaucoup de possibilités d’aller chercher du temps. Et sur un Giro de trois semaines, les bonifications auront moins d’impact qu’en Catalogne. Remco a appris sur ce Tour, notamment comment gérer un coureur comme Roglic qui n’est pas un adversaire classique."