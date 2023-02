On connaît nos classiques – "Pogacar est capable de tout gagner" : le début de saison du Slovène impressionne

Quatre victoires d’étapes sur six et un classement général gagné haut la main en Andalousie. Tadej Pogacar a annoncé la couleur en ce début de saison et prévenu ses adversaires avant les Classiques qui pointent le bout de leur nez. L’équipe d’On connaît nos Classiques est revenue sur les exploits du Slovène et sur les ambitions qu’il pourra afficher dans les semaines qui viennent.

"On a vu un Pogacar à la sauce andalouse qui a véritablement avalé tous ses adversaires. Quand il met le turbo, il sort tout le monde de sa roue", s’enthousiasme Rodrigo Beenkens.

"Il a attaqué où et quand il a voulu. Une fois à 42 km, une fois à 12 km, une fois dans les derniers hectomètres. À chaque fois qu’il prend le départ d’une course, c’est pour gagner. Il ajoute à cela la manière, une forme de bravoure. On se disait qu’il n’était pas suffisamment bien pour défendre ses chances face à Remco Evenepoel aux Emirats arabes unis. On a dit qu’il n’était pas au top, qu’il n’a pas toujours fait le moindre stage en montagne. Je veux bien mais s’il est à 70% avec ce qu’il nous a montré, les autres vont avoir un problème", sourit-il.

"Qu’est-ce que c’est agréable de voir un gars avec sa stature à ce niveau dès le début de saison", enchaîne Samuel Grulois. "Toutes les courses sur lesquelles il a prévu de s’aligner (Milan-Sanremo, A Travers la Flandre, Tour des Flandres, Amstel Gold Race, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège), il peut toutes les remporter."

Et le garçon sera revanchard, assure Gérard Bulens après avoir discuté avec le manager d’UAE Mauro Gianetti. "Je peux dire que Pogacar est très revanchard par rapport à l’an dernier. On rappellera qu’il était forfait sur Liège-Bastogne-Liège en raison du décès de sa belle-mère. Cela a perturbé sa préparation en vue du Tour de France. Il a très mal digéré cette défaite même s’il ne l’a pas montré directement.

Il veut étoffer son palmarès très rapidement. Il conçoit que sa carrière ne sera pas celle de Philippe Gilbert en termes de longévité et donc il faut y aller maintenant. Je pense que s’il est épargné par la malchance, il sera un des candidats présents sur toutes les Classiques", estime notre consultant.