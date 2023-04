On connaît nos Classiques - Lotte Kopecky, la meilleure coureuse de classiques du monde ? "Pour le moment, elle est au-dessus du lot"

Lotte Kopecky attire la lumière et beaucoup l’attention des médias. Mais dans l’aspiration de sa "leading-lady", c’est tout le cyclisme féminin belge qui se porte bien. Shari Bossuyt, Justine Ghekiere et Jesse Vandenbulcke ont gagné, Julie De Wilde a signé plusieurs Top 10 à 20 ans à peine. "Les Belges ont déjà gagné plus cette année que l’an dernier. Et on est seulement au mois d’avril. C’est un indicateur de la bonne santé du cyclisme féminin belge"



Chez les jeunes aussi cela suit. "Anna Vanderaerden a fait troisième à Gand-Wevelgem junior. C’est la fille de Gert et la nièce d’Eric, elle a certainement les bons gènes pour la suite".



La double gagnante du Tour des Flandres est devenue un exemple. Et elle prend ce rôle à cœur. La génération actuelle bénéficie de son aura et de son expérience. "Shari Bossuyt côtoie Lotte Kopecky sur la piste. Elles ont été sacrées championnes du monde de la madison. Je ne suis pas présent aux entraînements mais j’imagine qu’il doit y avoir un échange, que des conseils sont donnés. Il y a de l’émulation. Et un exemple à suivre avec Lotte Kopecky. En tant que coureuse belge on sait qu’il y a moyen d’arriver au plus haut niveau".



Et désormais les petites filles veulent suivre ses traces et "devenir" Lotte Kopecky. "C’est aussi grâce aux médias. Il y a dix ans, Lotte Kopecky aurait pu être Lotte Kopecky mais à part les grands fans de vélo personne n’aurait su qui elle était. Le fait de voir les images à la télé. Le public que se déplace pour voir les courses. C’est sûr que parmi elles il y a des futures Lotte Kopecky"