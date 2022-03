On connait nos Classiques : "Les Strade Bianche, c'est le sixième monument !"

"Mon impatience est de savoir quelles seront les conditions météorologiques", commence Gérard Bulens, "parce que cela peut changer énormément. C'est une course dans la poussière ou une course dans la boue ! Le parcours, on le connait. La mode du Gravel, je pense qu'elle c'est imposée avec les années. J'espère quand même que l'on se limitera à un certain nombre de courses"...



"Je rejoins Gérard", poursuit Laurent Bruwier, "on peut avoir du soleil mais on pourrait avoir une édition comme celle de 2018 dans laquelle Tiesj Benoot avait gagné dans la boue, c'était atroce ! Mais je suis impatient parce que cela permet de voir d'autres types de coureurs assez tôt dans la saison. L'année dernière on avait vu Egan Bernal ou Tadej Pogacar. On va vraiment redécouvrir l'autre partie du peloton, pas ceux qui se consacrent seulement aux Flandriennes mais aussi ceux qui ont des vues sur d'autres courses."