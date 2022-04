On connait nos Classiques : Le Tour des Flandres, les pronos

"Il va y avoir 2 paramètres essentiels. D'abord la distance, 272,5 kms. C'est 18,2 kms de plus que l'année dernière" insiste Rodrigo Beenkens. "Vous ajoutez les 9,4 kms que les coureurs vont quand même devoir accomplir entre le départ fictif et le départ réel. C'est quand moins tranquille et plus intense que les 300 kms de Milan - San Remo... Et alors, la météo. Comment les organismes vont ils réagir à un changement de température, quand même, radical ?" Alors pour les pronos ? "Pour moi le favori, c'est plus que jamais Mathieu Van der Poel. Plus encore en l'absence de Wout Van Aert. Dans l'anticipation, je vais mettre Matteo Trentin, avec une échappée qui part de loin. Et pour le troisième homme, je me base aussi sur la météo, c'est Mads Pedersen. Voila donc mon trio. Le trio, mes trois héros d'Harrogate, aux championnats du Monde en 2019."



"En l'absence de Wout Van Aert, cela ouvre une voie en or pour Mathieu Van der Poel. Ensuite Tadej Pogacar et... Stefan Küng" sont les choix de Cyril Saugrain.



Samuel Grulois clôture : "c'est difficile de ne pas pointer Mathieu Van der Poel comme grand favori, avec aussi, ce qu'il a montré mercredi dans "A travers la Flandre. J'aime prendre des risques pour ce petit jeu des pronos, mais difficile de sortir un lapin du chapeau. Mais, parce que l'équipe Quick Step doit réagir, je vais mettre Kasper Asgreen, qui ferait le doublé. Et, enfin, Tadej Pogacar."