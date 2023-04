On connaît nos classiques – Jérôme Helguers : "Evenepoel a plus à perdre qu’à gagner sur l’Amstel ou la Flèche"

Remco Evenepoel retrouvera les routes belges le dimanche 23 avril prochain pour disputer Liège-Bastogne-Liège. C’est seulement la deuxième fois que le champion du monde étrennera son maillot arc-en-ciel en Belgique depuis son titre mondial, après la course Binche-Chimay-Binche à l’automne dernier. Pas de flèche brabançonne ni de flèche wallonne au programme de Remco cette année. Pas de trace non plus de l'Amstel Gold Race.

Forcément l’absence du prodige de Soudal Quick-Step frustre les supporters belges mais sa préparation pour le Giro d’Italia l’emporte sur tout selon nos consultants et journalistes, qui se sont exprimés dans notre podcast "On connaît nos classiques".

"C’est un choix qui a bien fonctionné l’an dernier" explique Gérard Bulens, qui souligne que la victoire était au bout pour le Belge. "Mais son programme de préparation était différent. Remco fait une confiance aveugle en son entraîneur Koen Pelgrim. Quand je vois les résultats qu’il fait, il a raison de le faire."

"L’ambition numéro 1 de Remco dans les semaines qui viennent c’est le Giro" souligne de son côté Samuël Grulois. "Et je crois que Koen Pelgrim l’a calibré pour cela, pour qu’il soit performant sur le Tour d’Italie. Son absence sur la Flèche ne me choque pas car c’est la course wallonne qui lui convient le moins. Même s’il a gagné en explosivité ces derniers mois. Mais de là à aller battre Teuns, Gaudu ou Pogacar sur l’ascension du Mur, je ne sais pas…"

"Il est en stage en train de peaufiner les derniers détails" complète notre journaliste. "Il n’y aura pas péril en la demeure si Remco Evenepoel ne gagne pas Liège-Bastogne-Liège. Il l’a déjà gagnée. Et son objectif c’est le Giro. Donc son choix de programme se comprend et se respecte."

"Il a plus à perdre qu’à gagner sur l’Amstel ou la Fleche car il a placé le Giro au-dessus de tout cette saison" conclut notre journaliste Jérôme Helguers. "Il y a des risques de chutes. La Flèche lui convient moins donc je comprends son absence sur la course."