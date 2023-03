On connaît nos Classiques - Jérome Helguers : "Avec un casting pareil, on en attend un peu plus de Soudal Quick-Step"

Notre collègue Jérome Helguers revient lui aussi sur cette malchance qui touche l’équipe Soudal Quick-Step. "Parfois, on se dit aussi que la malchance, comme pour la chance, on la force un peu. On sent en tout cas que Patrick Lefevere est en train de s’impatienter par rapport à tout ça. Pour l’instant, il voit que les coureurs sont dépassés, et c’est rare. Au niveau de leur ego, ça doit leur faire mal. Notre regard se braque évidemment sur les courses belges, mais il y avait deux belles courses en France : la Faun et la Drôme Classic. Julian Alaphilippe a gagné la première et a joué le rôle d’équipier lors de la deuxième pour Andrea Bagioli qui termine troisième. On pourra peut-être mieux juger la force des Soudal Quick-Step quand Alaphilippe rejoindra les Florian Sénéchal, Yves Lampaert et Asgreen. Mais c’est clair que le week-end d’ouverture en Belgique n’est pas très encourageant et qu’avec un casting pareil, on en attend un peu plus."

Julian Alaphilippe sera justement le leader des Soudal Quick-Step lors des Strade Bianche ce samedi.