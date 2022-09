On connait nos Classiques - "Il faut peut-être oublier ce circuit fermé du World Tour que l'on veut établir et qui copie, purement et simplement, la F1 !"

"Il n'y a évidemment pas de réponse toute faite, mais", termine Samuel Grulois, "est-ce que le problème c'est ce Circuit "World Tour" et, en cascade, cette lutte incessante pour les points ? Ou est-ce que le problème, c'est d'organiser des Championnats du Monde au "bout du monde"? Moi, je suis plutôt pour l'organisation de ces Mondiaux dans d'autres (NDLR: lointaines) contrées. C'est la aussi, l'internalisation du cyclisme. Le Qatar, les Etats-Unis. Et l'Australie est un pays qui se défend, et de manière très respectable, sur la "planète cyclisme". Avec d'excellents coureurs depuis de nombreuses années. Donc, le public australien a le droit de recevoir un jour un Championnat du Monde et d'acclamer, la "tète en bas" les stars actuelles ! Si on avance ces Mondiaux, à la fin aout, y aura t il nécessairement plus de coureurs présents ? Le souci c'est donc, sans doute, que certaines équipes jouent leur survie... Parce que, à part quelques spécialistes, qui suit ce classement aux points devant la télé ? Ce qui intéresse le grand public, c'est la course. On se lève quand un belge gagne. On est déçu quand un belge perd. Et on est heureux quand il y a du spectacle et du panache..."