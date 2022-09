On connait nos Classiques - "Il faut peut-être oublier ce circuit fermé du World Tour que l'on veut établir en copiant, purement et simplement, la F1 !"

"C'est inquiétant et le problème mérite vraiment que l'on y réfléchisse!" nous explique Rodrigo Beenkens. "Il y a ceux qui ne peuvent pas. Et on revient évidemment sur cette histoire de points qu'il faut absolument obtenir pour rester en "World Tour". Vous connaissez la problématique de l'équipe Lotto-Soudal qui a dit qu'elle n'enverrait aucun de ces coureurs au Championnat du Monde. Movistar vient de l'annoncer, pas de Aranburu, pas de Valverde. Et chez Cofidis, le malheureux sélectionneur espagnol sait qu'il ne pourra pas, non plus, compter sur les espagnols. Ensuite, il y a ceux qui ne veulent pas. Pedersen, Vingegaard et, maintenant Pidcock. Et donc, il faut que l'UCI réfléchisse ! On l'avait deja dit avec Gérard, en début de saison. Mettre les Championnats du Monde de cyclo cross à l'autre bout du monde alors que "l'actualité" du cyclisme est ici, cela ne vas pas. Pour les Mondiaux en Australie, c'est la même chose. On va faire un championnat à l'autre du bout du monde, cela ne me dérange pas. Mais c'est à l'autre bout "de l'actualité" aussi. L'UCI n'est elle pas en train se tirer une balle dans le pied ? D'un cote son "World Tour", c'est tellement important. De l'autre, les Mondiaux qu'ils organisent pour lesquels, je ne dis qu'il y aura personne mais tous les jours, il y a des candidats à la victoire en moins."