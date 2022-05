On connait nos Classiques - Giro 2022 : "Les maladies ont joué un grand rôle dans le dynamisme"

"Pschitt" sourit Laurent Bruwier. "A cause du bouchon de prosecco... Non, plus sérieusement, parce que je m'attendais a beaucoup plus de spectacle. On en avait eu dans les éditions précédentes. Et la, on a eu seulement du spectacle dans l'avant-dernière étape sur les trois derniers kilomètres. Cela valait le coup de voir le numéro des Bora et de Jai Hindley. Mais, au niveau sportif, la perte de Romain Bardet a changé beaucoup de choses. Et, finalement, on a pas eu de vraie grosse bagarre."



"Grandiose" conclut Gérard Bulens. "Franchement parce que la convivialité et la proximité du public avec les favoris, pour l'étape finale de ce Giro dans les Arènes de Vérone, j'ai trouvé cela grandiose. Mais, il faut, en effet, souligner que c'était un Tour 'après Covid'. Les maladies de Romain Bardet, Simon Yates, Joao Almeida et Richie Porte, pour ne citer que ceux-là, ont joué un très très grand rôle dans le dynamisme de ce Giro. Je pense que ces quatre coureurs la auraient pu justement mettre le feu à la montagne !"