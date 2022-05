On connait nos Classiques - Giro 2022 : "Ces déplacements ne sont pas du tout négligeables..." critique Gérard Bulens

"On connait nos Classiques" et même le Giro ! Après le succès de ce Printemps, toute la Team cycliste RTBF vous donne, à nouveau, rendez-vous chaque semaine pour 4 épisodes "bonus" consacrés à la 105e. édition du Tour d'Italie !



Le Grand Départ a été donné ce week-end en Hongrie et pour ce 4e. jour de course, c'est déjà un jour de "repos". Forcé puisque plutôt de "transition". Pour ou contre ces "Grands Départs" délocalisés, hors du pays organsiateur ? Les avis de Laurent Bruwier, Gérard Bulens et Jérôme Helguers. Comme à chaque fois, analyse complète à écouter et à découvrir dans le podcast.