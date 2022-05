On connait nos Classiques - Giro 2022 : "C'est difficile parce que je trouve qu'il n'y a personne au dessus du lot"

"Bora a mis le feu dans la 14e. étape, on s'est bien amusé. Alors, ils n'ont pas gagné l'étape mais au moins ils ont pris le risque et ils ont un peu nettoyé le classement général. Jai Hindley n'est jamais qu'à 7 secondes du maillot rose. Mais, est ce que les Bahrain sont vraiment en état de forme idéal ?" se demande Laurent Bruwier en étudiant le Top 10 avant cette dernière semaine. "Moi quand j'ai vu l'étape de samedi, Pello Bilbao et Mikel Landa m'inquièteraient plus que ne me réjouiraient si j'étais leur directeur sportif !"



"Peut-être oui", relativise Gérard Bulens, "ils ne sont pas au top de leur forme. Mais on sait aussi qu'il peut y avoir un retournement de situation dans la dernière semaine. Il y a ce jour de repos. De son coté, Richard Carapaz est seul et il n'est pas non plus au sommet de son art. Mais il a, autour de lui, une équipe qui sait gérer un maillot. Ce que l'on a vu ce dimanche et qui nous a un peu déçu, c'est la gestion de l'équipe Ineos. Qui reste la et qui gère les écarts avec des échappées qui sont peu dangereuses... C'est l'art de la Sky et d'Ineos depuis ces dernières années et je pense que cela ne sera pas aussi facile que cela d'aller chercher ce maillot à Carapaz ! Mais je n'élimine pas les autres coureurs cités. Joao Almeida est un coureur bizarre. Il monte à son rythme mais il revient toujours. Et puis, celui qui m'a bien plu dans la 14e étape de samedi, c'est Vincenzo Nibali ! Le "vieux est toujours la et dans ces 4 étapes de montagne de la dernière semaine, et, si sa forme reste en état, peut encore jouer un rôle et venir flirter avec le podium de ce Giro 2022. Ce qui serait, pour sa dernière année, quand même remarquable."