On connait nos Classiques - Giro 2022 : "Almeida, il plie mais ne rompt jamais. Je ne l'éliminerais pas!"

"J'ai trouvé cette ascension du Blockhaus décevante et, en même temps, encourageante" débriefe Jérome Helguers "et cela nous a donné la preuve que ce Giro va être très serré. Le niveau est équilibré. 7 coureurs en 29 secondes ! C'est vrai qu'il n'y a eu qu'une seule arrivée au sommet. Mais les favoris se tiennent encore de très près. Il y a un trio qui semble se dégager : Carapaz, Bardet et Landa. Mais je trouve qu'il n'y a pas encore de réelle tendance et c'est tant mieux. Il y a deux blocs, Ineos et Bora mais on a l'impression que tout est encore possible dans ce Giro !"