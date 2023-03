On connaît nos Classiques – Gérard Bulens sur Arnaud De Lie et son train : "En vue de Sanremo, j’ai le sentiment qu’il reste beaucoup de travail"

L’édition 2023 de Milan-Sanremo propose un plateau royal. Malgré l’absence de Tom Pidcock, la liste des partants met des paillettes, et des étoiles, dans les yeux de tous les passionnés de cyclisme. S’il n’est pas un grand favori, Arnaud De Lie est tout de même à ranger dans la catégorie des prétendants ou outsiders. Ses chances de victoire sur la via Roma ont fait l’objet d’un chapitre de notre podcast 'On connaît nos Classiques' (saison 4, épisode 3).

Pour préparer le premier Monument de sa carrière, Arnaud De Lie était, la semaine dernière, sur les routes de Paris-Nice. Une course au soleil qu’il a abandonnée avant le dernier week-end montagneux et où il n’a pu décrocher un résultat significatif (5e du premier sprint massif et ensuite, 27e et 24e des deux autres sprints). "Après ce Paris-Nice, il est difficile de juger les prestations et les résultats d’Arnaud De Lie", estime Jérôme Helguers. "Était-il mal placé par sa faute ? Ou est-ce la faute de son train, de ses équipiers qui doivent l’emmener ? On ne sait pas très bien et ce sera à débriefer au sein de l’équipe Lotto-Dstny. Ses prestations dans Paris-Nice ne permettent pas vraiment de mesurer ses chances sur ce premier Milan-Sanremo qu’il va disputer. Du coup, on se retrouve avec plus de points d’interrogations que de réponses. Vu les problèmes de placement dans Paris-Nice et son inexpérience à Sanremo (NDLR : toute première participation cette année), s’il venait à gagner samedi, ce sera quand même une sacrée performance !".