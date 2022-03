On connait nos Classiques : Gand-Wevelgem, les pronos

"C'est évidemment très compliqué ! Nous sommes jeudi midi" rappelle Rodrigo Beenkens au moment de l'enregistrement du podcast. "Il peut s'en passer des choses en trois jours. Trois jours avant Milan San Remo, on vous aurait cité Stuyven ou Ewan et pas van der Poel. Mais OK, c'est le jeu, d'accord. Si il passe sans encombres moi je pense que dans les 'non purs' sprinters, parce qu'ils vont très vite, Van Aert et Pedersen, les deux derniers vainqueurs seront au dessus du lot. Mais, la aussi, c'est une course très particulière. Si il y a des vrais sprinters, on va avoir Groenewegen, De Lie et Merlier que l'on a vu mercredi à La Panne. On va avoir les grand retour de Jakobsen. Et, on va avoir le seul qui a battu Jakobsen, à la régulière, c'est Philipsen. C'est la premiere fois que l'on va avoir et Philipsen et Merlier. Il y aura d'un coté les gars comme Wout Van Aert ou Pedersen qui auront beaucoup donné 48 heures plus tot et de l'autre cote, les sprinters. Donc, je vais dire en : 1. Van Aert, 2. Philipsen et en 3. De Lie."

Au tour de Gérard Bulens : "Bon. En 1. Groenewegen, pour son sourire et son sens de l'humour à La Panne, 2. Philipsen et en 3. Max Walscheid ! "

Enfin Jérome Helguers : "J'espère une course difficile et avec du vent. Mais donc, apparemment, cela ne sera pas le cas. Il y a des équipes de sprinters qui vont vouloir cadenasser. Un peu comme Rodrigo, je vais prendre trois coureurs qui correspondent chacun à un scénario de course. En 1. Jakobsen, si arrivée au sprint. En 2. Pedersen si arrivée sélective. En 3. Tiesj Benoot, si course difficile !"