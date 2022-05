On connaît nos classiques - Focus sur le mercato : Van Baarle, De Lie, Merlier, etc. sur le départ en 2023

Dans le podcast On connait nos Classiques, la place est à l'échange entre journalistes et consultants sur ces premiers scoops cyclistes. Un premier transfert quasiment acté - comme l'annonçait la DH la semaine dernière - est notamment celui de Dylan van Baarle chez Jumbo-Visma, explique Gérard Bulens : "Un néerlandais qui passe chez Jumbo-Visma, ce n'est pas très étonnant. Il va être en concurrence avec Wout Van Aert. Ils vont devoir s'entendre entre eux pour se partager les prix, les podiums et même les médailles d'or".

Un autre transfert pourrait être le sprinteur belge à succès, Tim Merlier. Absent du Giro après une blessure au coude, il a remporté une étape au Tour de France et une autre au Tour d'Italie. L'ex-champion de Belgique pourrait être une nouvelle figure de proue pour le Wolfpack de Patrick Lefevere ou devenir le leader des sprints chez Jumbo-Visma selon Laurent Bruwier. Une information partagée par Gérard Beulens : "Patrick a besoin de redorer son blason avec un sprinteur belge. Si ce n'est pas lui, Arnaud de Lie, certes encore sous contrat, est suivi de très près. Il est amoureux de son style." Rien d'étonnant lorsqu'on sait que le jeune belge est comparé à Tom Boonen, ancien chouchou du directeur belge.

Un coureur qui n'est pas encore fixé sur son sort, c'est Dylan Teuns. Vainqueur de la Flèche wallonne cette année, il a remporté également deux belles étapes au Tour de France. Un coureur qui sait comment remporter une course et qui pourrait convenir à plusieurs équipes. "Tout le monde veut faire cette bonne affaire. Pour des équipes comme Intermarché-Wanty-Gobert ou Lotto-Soudal, si ils veulent avoir un coureur capable de gagner, Dylan Teuns est un bon coup" affirme Jérôme Helguers. "Il pourrait également rendre service dans l'équipe de Patrick Lefèvre pour les courses flandriennes." ajoute Laurent Bruwier.