On connait nos Classiques - Flèche Wallonne : "Remco Evenepoel a peut-être la clé de la course" pense Rodrigo Beenkens

"Il est clair que 'La Doyenne' correspond mieux que 'La Flèche' à Remco Evenepoel" commence par préciser Rodrigo Beenkens, "parce qu'elle est plus longue, parce qu'il y a une succession de difficultés. Et meme si il a progressé, on l'a vu au 'Pays Basque', il n'a pas la meme explosivité qu'un Julian Alaphilippe ou comme un Alejandro Valverde à la bonne époque. Mais, cela ne veut pas dire que Remco ne vas pas avoir un rôle important dans la course de ce mercredi. Je pense même qu'il a peut-être la clé de la course.



Moi, je vois trois cas de figure possible. Le plan A : ne pas bouger. Comme il l'a fait sur 'le Pays Basque' et alors il peut obtenir une place d'honneur. Mais sincèrement quel est son intérêt de terminer 15e, 10e ou même 5e ? Plan B : attaquer. Attaquer quand ? Dans l'avant dernière cote ? La dernière avant l'ascension finale du Mur ? Ou de plus loin ? 'A la Evenepoel' ? Ou alors le plan C : se dire je la joue à fond pour Alaphilippe. Comme au 'Pays Basque'. Je e mets en tète dés le sommet de l'avant-dernière difficulté et je fais la descente à bloc jusqu'au pied du Mur, pour le français. Mais pour cela, il faut être sur que le champion du Monde est aussi fort que lors de ces succès précédents. Et on a pu trop cette impression lors de sa dernière course, 'La Flèche Brabanconne'.