On connaît nos Classiques – Fallait-il déclasser ou sanctionner Van der Poel et Philipsen pour la chute de Degenkolb à Roubaix ?

"Je constate que le VAR intervient régulièrement mais de manière délicate, via radio tour, pour dire : attention, tel coureur est passé sur la piste cyclable, etc.", enchaîne Gérard Bulens. "Est-ce que les commissaires vidéo ont réagi sur l’incident avec Degenkolb ? Je ne pense pas. La manœuvre des coureurs Alpecin est maladroite et c’est très dommageable car j’ai le sentiment que Degenkolb était le seul à pouvoir suivre Van der Poel et van Aert. Je comprends donc sa tristesse à l’arrivée".

"Pour moi, cet arbitrage vidéo devrait sanctionner davantage", poursuit Gérard Bulens. "Revenons par exemple sur le cas du Polonais Filip Maciejuk au Tour des Flandres. Lui, il a été sanctionné pour son strike involontaire dans le peloton. Mais si on se repasse les images un peu plus tôt, on constate que le garçon a été balancé dans l’herbe, avant d’essayer de revenir sur la route. Dans la sanction, il faut être un peu plus réfléchi et voir qui l’a balancé sur le côté. Il faut oser intervenir. Autre exemple, au GP de l’Escaut, avec Dylan Groenewegen qui a sorti deux fois les coudes, sur Mark Cavendish et Jasper De Buyst. Pour revenir sur le cas Degenkolb à Roubaix, il y aurait eu une intervention du VAR, je n’aurais pas été surpris. Elle ne s’est pas produite sans doute parce qu’il n’y avait aucune intention de la part des coureurs Alpecin d’aller faire tomber Degenkolb".