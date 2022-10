C'est fait. Valkenburg, samedi 15 octobre 2022. Philippe Gilbert a donc mis fin à sa carrière et "il a pendu son vélo au clou". Chacune, chacun d'entre nous a une course en tête, un moment de la carrière du "Phil" en tête. Et, pour vous, en un seul mot, Philippe Gilbert, c'était _____?



Débriefing complet dans ce dernier épisode de notre podcast "On connait nos Classiques" ! Comme à chaque fois, analyse complète à écouter et à découvrir dans le podcast.