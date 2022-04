On connait nos Classiques : "Dans la deuxième ascension du Vieux Quaremont, j’ai cru que Pogacar avait une moto !", hallucine Rodrigo Beenkens

Rodrigo Beenkens abonde dans ce sens : "Avant Pogacar je n’ai pas connu de coureur capable de briller sur le Tour de France et sur le Tour des Flandres. Malgré mon grand âge, lorsque Louison Bobet l’a fait en 1955 je n’étais pas né et lorsqu’Eddy Merckx l’a fait j’étais un gamin. Pogacar est un gars complètement atypique et heureusement pour ses adversaires qu’il y a un domaine où il a encore une marge de progression, c’est le sprint, sinon il se serait imposé. L’image la plus forte de ce Tour des Flandres, c’est l’attaque dans la deuxième ascension du Vieux Quaremont, c’est absolument hallucinant, j’ai cru que Pogacar avait une moto ! Pogacar peut gagner absolument toutes les courses sans exception avec les jambes qu’il a pour le moment. Sauf, probablement, un sprint massif sur les Champs Elysées."

Pogacar et sa génération cassent donc les codes du cyclisme des ces dernières années comme l’explique Samuel Grulois : " Dans les années 90, début des années 2000, il y avait une spécialisation extrême dans le cyclisme qui a un petit peu aseptisé la discipline et depuis quelques années on est dans une sorte de désescalade de la spécialisation… et je ne m’en plains pas ! Il faut évidemment avoir les capacités de le faire, Pogacar les a, il faut aussi avoir du culot pour venir sur un Tour des Flandres et quel bonheur ! Egan Bernal s’était illustré sur les Strade Bianche il y a un an et si tous les gars de cette génération ont ce culot-là, cette envie et le talent qui va avec, alors on va vraiment s’amuser dans les prochaines années. "