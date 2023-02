On connaît nos Classiques - Cyril Saugrain : "L'absence de van Aert et van der Poel ce week-end est dommageable pour le spectacle, mais tant mieux pour la course"

Ça y est, vous l’attendiez tous, il est de retour ! Non, il ne s’agit pas (encore) du duo infernal Wout van Aert-Mathieu van der Poel, mais bien du podcast On connaît nos Classiques. Dans cet épisode, nos chroniqueurs nous parlent justement de l’absence des deux coureurs ce week-end.

Au sortir de la saison de cyclocross, place à la route. Alors qu’ils se sont tiré la bourre durant les différentes courses de cyclocross, Wout van Aert et Mathieu van der Poel ne seront pas présents lors du week-end d’ouverture des courses sur notre territoire. Les deux coureurs font en effet l’impasse, entre autres, sur Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne. "On sait que la seule chose qui compte pour van Aert est le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Il a 28 ans, il est temps. C’est regrettable car je préfère toujours que les meilleurs soient là, mais l’absence de ces deux-là fait qu’on a peut-être une des courses les plus ouvertes de ces dernières années. Si vous faites un sondage dans le milieu du cyclisme on va vous citer entre 20 et 30 noms" explique Rodrigo Beenkens.

Si ces deux favoris ne seront pas là, les courses vaudront bien la peine d’être suivies et la météo aura son rôle à jouer pour Gérard Bulens. "Vu les conditions atmosphériques qui sont annoncées avec un peu de vent, un temps relativement froid, ce sera une course mouvementée."

"Ce qui est intéressant sur le Nieuwsblad et l’absence de van Aert, c’est que dans le top 10 de l’an dernier, seuls deux coureurs sont absents. van Aert donc et le deuxième Sonny Colbrelli qui a mis un terme à sa carrière. En revanche, les huit autres seront là. Ces coureurs-là auront d’autres cartes à jouer au sein de leurs équipes" prévient Samuël Grulois.

Pour conclure, Cyril Saugrain explique que l’absence du Belge et du Néerlandais est dommageable pour le spectacle, mais profitable à la course. "On aura peut-être plus de course même si van der Poel a l’habitude d’animer celle-ci. Il faudra faire sans, mais on les verra à d’autres moments, on aura tout de même une belle course et comme l’a dit Gérard, la météo va nous offrir un beau spectacle. D’autant plus que le terrain proposé sur le Nieuwsblad est accidenté, ce sont des courses où il se passe toujours quelque chose."

Rendez-vous ce samedi pour Het Nieuwsblad suivi de Kuurne-Bruxelles-Kuurne ce dimanche.