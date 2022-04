On connait nos Classiques : "C'est très dommage car la forme de van Aert n'a jamais été aussi bonne et son équipe n'a jamais été aussi forte"

"On sait aussi que le peloton est touché" explique Samuel Grulois "et fortement touché depuis plusieurs semaines par les virus. Et l'équipe Jumbo n'est pas la seule a être touchée. J'ai pas mal discuté avec les directeurs sportifs, la semaine dernière, et on a bien compris que c'est un véritable casse-tête pour avoir assez de coureurs dans les sélections. En début d'année, en principe, on joue des coudes dans les équipes pour pouvoir être aligné dans les grosses classiques. Et la, quand on doit coucher sur papier le sept de base, il n'y a plus personne ou presque... Et on pourrait avoir ce dimanche, au Tour des Flandres, des équipes incomplètes au départ. Pour info, les équipes ont jusqu'à 17h le samedi, à la veille de la course, pour officialiser la participation d'un coureur."