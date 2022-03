On connait nos Classiques : "C'est le surdoué. Là où Pogacar s'aligne, il peut y aller pour la victoire".

"Le parcours, on le connait" rappelle Gérard Bulens, "il n'y a pas énormément de changements par rapport aux années précédentes. On sait que c'est un parcours toujours piégeux dans lequel il faut avoir pas mal de pilotage et dans lequel il faut avoir aussi savoir grimper un tout petit peu. Je vous donne trois noms de favoris. J'ai horreur de pronostics, mais je vais dire Tadej Pogacar, Tom Pidcock et Magnus Cort. Et j'ajouterais quand même un belge, c'est Tiesj Benoot" !



"J'avais mis aussi Pogacar et Pidcock" nous explique Laurent Bruwier, "forcément parce que ce sont clairement les deux favoris. Apres, derrière, on aurait pu mettre en effet Benoot, c'est sur. J'aimerais bien voir ou en est Julian Alaphilippe, parce qu'il a eu des crampes à la fin de la Drôme Classic dimanche dernier. Je voudrais savoir aussi où en est Gianni Moscon. Mais je vais jouer une petite surprise, à la Sam Grulois, je vais jouer Quinn Simmons, qui avait été pas mal l'année dernière et que l'on avait vu devant pendant une bonne partie de la course."



"Je voudrais citer en un : Mathieu van der Poel, en deux : Egan Bernal et en trois : Wout Van Aert." Samuel Grulois rigole évidemment. "Mais ce sont trois des quatre premiers de l'édition 2021 qui sont absents cette année. Le seul qui était dans ce top 4 l'an passé et qui sera là cette année, c'est Julian Alaphilippe. Et je le place sur mon podium de favoris. Et pour être un peu plus audacieux dans mes choix, je place Benoot aussi sur le podium. Et puis alors, on ne peut pas passer à cote de l'équipe UAE avec Alessandro Covi, Davide Formolo et surtout Tadej Pogacar."