"On connaît nos classiques" – Bulens sur l’équipe d’Evenepoel : "Suffisante pour un Giro pas pour le Tour"

Si Van Wilder a été le dernier étage à décrocher avant le lancement de la fusée Evenepoel, les autres coéquipiers du champion du monde ont eux aussi accompli leur part du boulot. "Quand on voit comme l’équipe a pris le poids de la course en mains en sachant qu’ils étaient seuls à devoir l’assumer avec l’abandon de Pogacar, il n’y a pas d’inquiétude à avoir. D’autant plus qu’avec des Schmid et Bagioli diminués, ils n’étaient plus que quatre à pouvoir aider leur leader. Son équipe sera différente au Giro avec Hirt qui grimpe bien et puis trois coureurs parmi Cerny, Masnada, Ballerini et Cattaneo. Et puis ses équipiers restent sur des victoires à ses côtés que ce soit ici ou à la Vuelta, ça permet à certains de se sublimer" tenait à souligner Rodrigo Beenkens.

Une composante renforcée par le temps que passent les coéquipiers de Remco avec leur leader. "Ils l’ont accompagné à Ténérife et ça se voit. Ils avaient déjà travaillé leurs automatismes sans lui sur la Flèche et l’ont refait sur la Doyenne. Certains ont pris de l’envergure aux côtés d’Evenepoel" illustrait Samuël Grulois.