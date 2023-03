On connaît nos Classiques - Axel Merckx : "Pour Jumbo-Visma, je ne parlerais pas d’une baguette magique mais d’un mode d’entraînement différent"

Dans le deuxième épisode de la saison 4 de notre podcast "On connaît nos Classiques", les spécialistes cyclisme de la RTBF sont revenus sur la domination éclatante de l’équipe Jumbo-Visma durant le week-end d’ouverture en Belgique. Malgré l’absence de Wout van Aert, la formation néerlandaise est parvenue à repartir avec les deux bouquets : Dylan van Baarle au Nieuwsblad et Tiesj Benoot à Kuurne. Est-ce que cette armada Jumbo-Visma est invincible et comment expliquer sa supériorité ? On s’est posé la question dans notre podcast.

"On fera les bilans à la fin des classiques, après Liège-Bastogne-Liège, mais c’est très bien parti pour eux !", note Rodrigo Beenkens. "Il y a les victoires et la manière aussi. Maintenant, c’est une équipe récidiviste. Jonas Vingegaard est invaincu, quatre victoires en trois jours ! Dylan van Baarle gagne dès son premier jour de course avec ses nouvelles couleurs. Tiesj Benoot gagne au deuxième jour. Je suis allé voir l’année dernière et c’était encore plus net. Van Aert gagne le Nieuwsblad pour son premier jour de course, pareil pour Rohan Dennis en Australie, Christophe Laporte gagne sur Paris-Nice pour son deuxième jour de course et même chose pour Jonas Vingegaard à la Drôme Classic. Il est clair qu’avec l’arrivée de van Baarle, nous avons une formation qui, sur le papier, possède quatre vainqueurs potentiels du Tour des Flandres ! Je ne sais ce que ces stages en altitude ont en plus. Certaines autres équipes le font aussi pourtant, est-ce que ça veut dire qu’elles ne savent pas se préparer ?".