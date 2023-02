On connaît nos Classiques : Arnaud De Lie peut gagner le Nieuwsblad… et pourquoi pas Milan-Sanremo !

La saison cycliste arrive sur les routes belges ce week-end, avec le Circuit Het Nieuwsblad samedi et Kuurne-Bruxelles-Kuurne dimanche. Et qui dit ouverture de la saison belge dit aussi retour de notre podcast "On connaît nos Classiques" ! En l’absence de Wout Van Aert, les regards belges, dont ceux de nos journalistes et consultants, se tournent tout naturellement vers le coureur noir-jaune-rouge qui a marqué les esprits en ce début de saison : on parle évidemment d'Arnaud De Lie. Alors qu’il ne devait initialement pas rouler la course d’ouverture en Belgique, son équipe Lotto-Dstny a finalement décidé d’aligner l’Ardennais au Circuit Het Nieuwsblad (ainsi que sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne). Et nos spécialistes le pointent directement parmi les favoris !

Rodrigo Beenkens rappelle tout d’abord les statistiques impressionnantes du "Taureau de Lescheret" : sept jours de course, trois victoires, six fois dans les huit premiers, numéro 5 mondial, et le plus jeune des 25 premiers à l’heure actuelle. "S’il n’y avait pas Pogacar, l’homme du mois de février s’appellerait Arnaud De Lie. Au-delà des chiffres, c’est aussi la manière dont il gagne et dont il roule qui impressionne. On savait qu’il passait bien les pavés et les "berg", que prendre une bordure ne lui pose pas de problème, qu’il est très fort au sprint, et il descend bien aussi, c’est important à savoir dans la perspective de Milan-Sanremo…" Aux yeux de Rodrigo Beenkens, la prochaine étape pour Arnaud De Lie sera donc une victoire sur le World Tour. Le Nieuwsblad ? Une étape de Paris-Nice ? Milan-Sanremo ? "Tout est possible avec Arnaud", assure notre commentateur.