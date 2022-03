On connait nos Classiques - Alana Castrique, "cela change, je vais pouvoir miser ma carte sur le cyclisme professionnel"

"Le cyclisme féminin se structure vraiment" annonce d'emblée Martin Weynants. "Rien que sur cet hiver, on a gagné 5 équipes sur le World Tour. C'est important d'avoir ces équipes World Tour parce que les règles sont plus précises. Il faut un nombre de coureuses et il faut un salaire minimum accordé à toutes les filles. Et si ce groupe de filles professionnelles augmente, en principe, la qualité devrait augmenter. On est donc passé de 9 à 14 équipes. Il y a entre 13 ou 14 filles par équipe. Le salaire minimum exigé par l'UCI était de 20 000 € il y a deux ans et devrait arriver au niveau de 40 000€ en 2023 ou 2024. C'est à dire le même niveau que les hommes ! Rappelons que l'on vient d'années ou on courait pour rien. Il y a encore une partie du peloton qui cours pour rien. Mais le groupe global World Tour augment et ca, c'est forcément une bonne chose pour le niveau global du cyclisme féminin!"