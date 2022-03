On connait nos Classiques - "A Milan-Sanremo, ce qui m'intéresse c'est que l'on revient au Passo del Turchino"

Gérard Bulens se lance d'emblée : "ce qui m'intéresse moi cette année, c'est que l'on revient au "Passo del Turchino" (ndlr: le plus haut point du parcours, non emprunté ces deux dernières années). C'est quand même 5,6 kms à 4,1%. Et, même si on sera encore à plus ou moins 150 kms de l'arrivée, une équipe très forte pourrait essayer de démarrer la course la et essayer de "débarquer" les sprinters ! A la faveur aussi des cotes suivantes qui se multiplieront dans la finale."



"Je voudrais rêver du scénario avancé par Gérard" poursuit Laurent Bruwier. "Mais alors je pense qu'une équipe ne suffira pas parce qu'une fois qu'ils vont basculer après le Turchino, faudra mettre en route pendant 150 kilomètres. Ce n'est pas impossible. Il y a des fous furieux dans le peloton qui sont capables de le demander. Et on aura du spectacle pour ne pas faire rentrer les sprinters. Mais le problème c'est qu'il y a de sprinters dans beaucoup d'équipes. Qui va être intéressé de se débarrasser de ceux ci jusqu'au bout ? Moi, ce que j'aimerais bien c'est que la bagarre ne commence pas uniquement sur "le Poggio" !



Jérome Helguers : "En tous cas, il ne faudra pas trainer et se brancher tôt pour suivre la course. Vent dans le dos, le long de la mer. Arrivée prévue vers 16H30, horaire rapide et 17h30, horaire lent. Mais je pense qu'ils seront plutôt dans un horaire rapide ! Cela risque d'aller très très vite !"