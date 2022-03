On connait nos Classiques : à l'E3 ou à Gand-Wevelgem, "j'attends vraiment l'Empire Quick-Step contre attaque"

"Je pense que c'est l'intention" précise Rodrigo Beenkens. "Par contre, parler d'Empire, vous savez... Sur le papier, quand vous avez Florian Sénéchal, Zdenek Stybar, Yves Lampaert et Kasper Asgreen, c'est du très solide. Mais la force de Quick-Step cela a toujours été le surnombre. Hors Lampaert n'est pas la (sur l'E3), il espère être la, dans le meilleur des cas, dimanche. Mais dans quelle condition ? Stybar aussi, cela a été compliqué. La dernière image que l'on a eu de lui c'est quand il n'a pas pu accompagner les trois Jumbo sur Paris-Nice. On me dit que Sénéchal est bien... Cela aurait été beaucoup mieux si il n'avait pas été gêné par une chute dans la descente du Poggio. OK mais on n'a pas trop de points de repères. Asgreen a l'air d'être en pleine forme et a l'air d'être, sans doute, même si il revient de maladie, l'homme le plus fort de l'équipe."