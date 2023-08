On connaît les causes du plus grand réchauffement climatique que la Terre ait jamais connu il y a 56 millions d’années

Pendant une période de 200.000 ans, le maximum thermique du Paléocène-Éocène a donc vu les températures moyennes de la Terre s’élever de 5 à 6 degrés, entraînant une extinction de masse dans les océans et sur la planète. Avec les températures plus hautes, viennent l’acidification et l’anoxie des mers et la disparition d’espèces sensibles ou qui ne peuvent pas se déplacer vers des eaux moins chaudes.

Sur terre, on assiste à des exodes massifs d’animaux qui cherchent des endroits adaptés à leur besoin, c’est comme cela qu’on retrouvera des alligators en Arctique. Les plantes ne sont pas en reste, la hausse des températures et l’augmentation de l’humidité ont renversé les équilibres, de nouvelles espèces ont vu le jour, d’autres ont disparu et d’autres encore se sont retrouvées bien loin de leur région d’origine puisqu’on pouvait voir des palmiers en Antarctique…