On compte jusque 20 en anglais

Faisons quelques exercices pour tester ces chiffres et votre sens de la logique.

Premier exercice

Quel chiffre vient après la liste suivante : 13 - 14 - 12 - 15 - 11 ? Vous avez trouvé ? 16. Pourquoi ? De 13 à 14, on ajoute 1 unité ; de 14 à 12 on en enlève 2 ; de 12 à 15 on ajoute 3 unités ; de 15 à 11 on en enlève 4... la suite logique ? On ajoute un chiffre puisqu'on alterne les sommes et les soustractions et on ajoute 5 dans la suite logique des chiffres.

Deuxième exercice

On nous dit que Camille , Victor et Arthur "have a bag with fifty sweets" = Camille, Victor et Arthur ont un sac avec 50 bonbons.