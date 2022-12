Les animaux choisis ont tous des yeux et une bouche. On commence par l'écureuil. Premier critère : l'écureuil a-t-il un squelette interne et 4 membres ou un squelette externe et des pattes articulées ? La réponse est un squelette interne et 4 membres. On a trouvé le premier critère. Ensuite, est-ce un animal à poils ou à plumes ? A poils bien sûr. Ce critère comprend plus précisément : des poils, des mamelles et des oreilles avec un pavillon externe.