On célèbre la coupe mulet ce week-end, à Ittre !

C’est un évènement à la thématique plutôt cocasse qui se déroule ce week-end au site de l’Etable d’hôtes, à Virginal : le troisième festival européen de la coupe mulet ! Au programme ce 8 octobre : des concerts, des spectacles, de grands jeux et activités mais également de nombreuses bières et mets locaux pour se sustenter ou encore un stand de coiffure pour rafraîchir sa coupe. Tous les styles capillaires confondus sont les bienvenus mais le clou du spectacle est l’élection du meilleur mulet, titre actuellement détenu par un Belge ! Des mulets longs ou naissants, jeunes ou seniors, masculins ou féminins se relaieront sur scène pour désigner le champion ultime de ce style capillaire.

Mais la coupe mulet c’est quoi ? Des cheveux courts devant et longs derrière sont un indispensable, le reste peut varier. Selon les organisateurs du festival, la coupe mulet serait aussi vieille que l’humanité : longs dans la nuque pour tenir chaud ou protéger du soleil, et court devant pour dégager la vue. Elle devient particulièrement célèbre grâce à David Bowie et la mythique couverture de son album Aladdin Sane en 1973. Par la suite, elle se démocratise et ce style est associé aux classes populaires, ce qui lui vaut d’être souvent tourné en dérision. Ces dernières années, la coupe mulet connaît une recrudescence : en 2021, c'est la coiffure la plus recherchée sur internet.

Plus d’informations sur l’évènement

Informations pratiques

Samedi 8 octobre

L’étable d’Hôtes

Rue de Tubize à Ittre