On ne peut commencer à planter au bord de la route. Le légume ou la fleur risque de déborder et d'empiéter sur un chemin ou même sur le jardin du voisin. On va donc laisser la moitié de la distance à prévoir entre deux graines. 100 centimètres est l'espace utile entre deux graines ce qui veut dire qu'elles auront, chacune, 50 centimètres pour s'épanouir. On peut donc planter la première graine à 50 centimètres du bord. Ensuite on plantera tous les 100 centimètres ou mètre. Sur une route de 10 mètres, on pourra planter 10 graines. La première à 50 cm, puis 1,50 m, puis à 2,50m et ainsi de suite jusqu'à 9,50 m.