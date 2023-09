"On bricole, on trimballe les enfants" : le secteur de l’aide à la jeunesse, en ébullition depuis des mois, manifeste ce matin à Bruxelles

" C’est un secteur véritablement en souffrance", ces propos sont ceux de Françoise Bertieaux, la nouvelle ministre en charge de l’aide à la jeunesse au sein du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Depuis des mois et des mois, le secteur se mobilise. Avec deux demandes principalement : un renfort conséquent en termes de recrutement et surtout la création de places structurelles d’hébergement supplémentaires et en nombre pour les enfants qui doivent être séparés de leurs parents et placés.

On doit être continuellement dans la créativité.

Coraline Smaniotto est déléguée au SPJ, le Service de protection de la jeunesse, de Charleroi. Et aujourd’hui, elle en a visiblement beaucoup sur le cœur quand elle évoque son métier au quotidien, un métier qu’elle continue pourtant d’adorer. Elle l’exerce depuis 14 ans.

" La situation est de plus en plus complexe. Au début, je gérais près de 90 dossiers. Maintenant, une soixantaine. Mais je ne vois pas la différence. On doit être sans cesse dans la créativité pour trouver des places d’accueil pour les jeunes et essayer de trouver des solutions pas toujours… adéquates. Ce n’est pas normal de devoir appeler des hôpitaux pour y placer des enfants qui ne sont pas malades mais on le fait pour ne pas laisser ces enfants en famille, par peur qu’ils leur arrivent quelque chose."

Les enfants sont souvent trimballés à gauche, à droite.

Coraline Smaniotto continue son cri du cœur. " Lorsqu’il n’y a pas de place en institution pour les enfants, ils arrivent dans les centres d’accueil d’urgence. Ils sont alors trimballés à gauche, à droite. Et quand ils commencent à créer du lien avec certains intervenants, on leur dit, du jour au lendemain, voilà, c’est fini, tu vas ailleurs. Dans ce cas-là, nous devenons maltraitants et on crée chez certains jeunes le trouble de l’attachement. Je continue à faire ce métier avec envie et passion mais parfois, j’ai des doutes sur ce que je fais."

L’objectif est de tenter de faire retourner les enfants chez eux.

Samra Aggoud est la collègue de Coraline Smaniotto. Elle, aussi, en a beaucoup sur le cœur. "L’hébergement, dit-elle, est la dernière des solutions. C’est ce qui arrive lorsqu’on a tout essayé. Cela peut permettre aux parents de faire un break et de se remettre en question. Et notamment grâce à l’aide fournie, il y a parfois des retours en famille. C’est toujours l’objectif quand c’est possible. Il faut savoir qu’à Charleroi, on estime qu’il manque entre 150 et 200 places d’accueil pour les enfants."

Notre travail est de plus en plus complexe et souvent, on bricole.

Charline Carbonelle travaille au SPJ de Tournai. La réalité y est la même. "Pour trouver des solutions plus ou moins stables pour l’accueil des enfants, on bricole pour faire pour un mieux. C’est problématique pour les enfants qui doivent souvent changer de lieu d’hébergement avec parfois entretemps, des retours en famille. Et pour nous, c’est une grosse frustration."

Les problèmes sont nombreux mais connus.

Michaël Verhelst est le directeur du SPJ de Tournai mais aussi le président de l’union des Conseillers Directeurs de l’Aide à la Jeunesse. " Il y a un évident manque de cadres dans certains services, les équipes sont incomplètes ou sont épuisées. Les remplacements tardent et il y a un évident problème de prise en charge. Il manque de solutions d’hébergement mais il manque aussi des solutions d’accompagnement en famille. "

Pour Michaël Verhelst, il faudrait aussi réorganiser le secteur. "Il y a un problème de collaboration de différents acteurs avec celui de l’aide à la jeunesse. Il faudrait trouver ensemble des solutions plus adaptées à des problématiques de plus en plus complexes et multifactorielles. Il faudrait, par exemple, de nouveau pouvoir faire appel à des services de première ligne comme les PMS, les psychologues, les CPAS, etc, pour avancer. Et lorsque ce n’est pas possible ou que c’est impératif de protéger l’enfant, alors là, on reprend la main. Mais la collaboration entre tous est indispensable."