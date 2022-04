Pour autant, si nombre d'études et d'applications telles que Yuka nous sensibilisent à l'importance d'éviter les additifs, on ne savait pas réellement combien on en avalait.

La revue scientifique Science Reports a publié en 2021 des chiffres sur cette consommation. Grâce à la base de NutriNet portant sur 106.000 personnes, on apprend que nous ingérons 155,5 milligrammes d'additifs par jour et par kilo de poids corporel.

Plus concrètement, pour le poids moyen d'un adulte, soit 72,4 kg, nous absorbons 11,3 grammes de colorants et autres émulsifiants par jour. Les 5% de personnes qui sont les plus exposés en ingèrent près de 10 kg par an !